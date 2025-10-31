OPA ICOP su Palingeo, nella prima settimana portato in adesione il 7,2% del capitale

ICOP

Palingeo

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistopromossa dasu, l'offerente ha comunicato che, dal 27 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 (estremi inclusi), sono state portate, pari al 18,56% sul numero degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e il 7,20% sull'intero capitale sociale.Alla data odierna, le azioni detenute dall’offerente, congiuntamente alle azioni portate in adesione all'offerta, sonopari alsociale di Palingeo.Il periodo di adesione ha avuto inizio il 27 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del2025, estremi inclusi.