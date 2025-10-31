Milano 17:35
OPA ICOP su Palingeo, nella prima settimana portato in adesione il 7,2% del capitale
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria promossa da ICOP su Palingeo, l'offerente ha comunicato che, dal 27 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione 502.325 azioni, pari al 18,56% sul numero degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e il 7,20% sull'intero capitale sociale.

Alla data odierna, le azioni detenute dall’offerente, congiuntamente alle azioni portate in adesione all'offerta, sono complessivamente pari al 68,43% del capitale sociale di Palingeo.

Il periodo di adesione ha avuto inizio il 27 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 14 novembre 2025, estremi inclusi.
