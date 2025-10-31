OPA ICOP su Palingeo, nella prima settimana portato in adesione il 7,2% del capitale

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) totalitaria
promossa da ICOP
su Palingeo
, l'offerente ha comunicato che, dal 27 ottobre 2025 al 31 ottobre 2025 (estremi inclusi), sono state portate in adesione 502.325 azioni
, pari al 18,56% sul numero degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e il 7,20% sull'intero capitale sociale.
Alla data odierna, le azioni detenute dall’offerente, congiuntamente alle azioni portate in adesione all'offerta, sono complessivamente
pari al 68,43% del capitale
sociale di Palingeo.
Il periodo di adesione ha avuto inizio il 27 ottobre 2025 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 14 novembre
2025, estremi inclusi.