Piazza Affari: andamento negativo per Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il, che presenta una flessione del 2,93% sui valori precedenti.La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 5,694 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 5,45. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 5,938.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)