Piazza Affari chiude piatta nonostante calo Intesa post conti, in rosso l'Europa

(Teleborsa) -, non agganciando i rialzi di Wall Street, spinta dal clima favorevole dopo i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi,, e dal nuovo accordo dicon Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud.Sul, ina ottobre l'inflazione flash headline ha segnato incrementi di +0,2% m/m (come atteso e da +0,1% precedente) e di +2,1% a/a (come atteso e da +2,2% precedente), mentre quello core di +2,4% a/a (come a settembre e contro +2,3% atteso). Inad ottobre l'inflazione flash armonizzata ha registrato variazioni di -0,2% m/m (contro +0,1% atteso e +1,3% precedente) e di +1,3% a/a (contro +1,6% atteso e +1,8% precedente). L'inflazione armonizzata core ha rallentato di un decimo a +2,1% a/a.Per quanto riguarda le, con la BCE che non ha offerto spunti prospettici nuovi e la Fed che ha raffreddato le attese di un taglio a dicembre, il focus passa alla, che è attesa confermare il bank rate al 4% il prossimo 6 novembre.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. L'è in calo (-1%) e si attesta su 3.984,3 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con ilche si posiziona al 3,38%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,67%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,44%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,44%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 43.175 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 45.797 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il(-0,35%); in rialzo il(+0,76%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,29%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,04%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,39%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23% (dopo i conti con un dato lievemente inferiore alle attese sul margine di interesse, in attesa del nuovo piano). Scivola, con un netto svantaggio dell'1,92%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%.di Milano,(+6,22%),(+3,41%),(+2,06%) e(+2,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,83%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,99%.scende del 2,38%. Calo deciso per, che segna un -1,98%.