Piazza Affari chiude piatta nonostante calo Intesa post conti, in rosso l'Europa

(Teleborsa) - Seduta negativa per la maggior parte delle Borse europee, mentre Piazza Affari termina sulla parità
, non agganciando i rialzi di Wall Street, spinta dal clima favorevole dopo i risultati oltre le attese di altri due grandi gruppi tecnologici statunitensi, Amazon
e Apple
, e dal nuovo accordo di Nvidia
con Samsung, Hyundai e Sk Group per oltre 260 mila chip destinati a progetti di intelligenza artificiale in Corea del Sud.
Sul fronte macroeconomico
, in Eurozona
a ottobre l'inflazione flash headline ha segnato incrementi di +0,2% m/m (come atteso e da +0,1% precedente) e di +2,1% a/a (come atteso e da +2,2% precedente), mentre quello core di +2,4% a/a (come a settembre e contro +2,3% atteso). In Italia
ad ottobre l'inflazione flash armonizzata ha registrato variazioni di -0,2% m/m (contro +0,1% atteso e +1,3% precedente) e di +1,3% a/a (contro +1,6% atteso e +1,8% precedente). L'inflazione armonizzata core ha rallentato di un decimo a +2,1% a/a.
Per quanto riguarda le banche centrali
, con la BCE che non ha offerto spunti prospettici nuovi e la Fed che ha raffreddato le attese di un taglio a dicembre, il focus passa alla Bank of England
, che è attesa confermare il bank rate al 4% il prossimo 6 novembre.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. L'Oro
è in calo (-1%) e si attesta su 3.984,3 dollari l'oncia. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%.
Lo Spread
tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,38%. Tra gli indici di Eurolandia
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,67%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,44%, e contrazione moderata per Parigi
, che soffre un calo dello 0,44%.
Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese
, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 43.175 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 45.797 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,35%); in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,76%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, svetta Interpump
che segna un importante progresso del 4,29%. Buoni spunti su Prysmian
, che mostra un ampio vantaggio del 2,04%. Bilancio positivo per Ferrari
, che vanta un progresso dell'1,40%. Sostanzialmente tonico Unicredit
, che registra una plusvalenza dell'1,39%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Telecom Italia
, che ha chiuso a -2,33%. Sotto pressione Intesa Sanpaolo
, che accusa un calo del 2,23% (dopo i conti con un dato lievemente inferiore alle attese sul margine di interesse, in attesa del nuovo piano). Scivola Hera
, con un netto svantaggio dell'1,92%. In rosso Italgas
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,62%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+6,22%), D'Amico
(+3,41%), Philogen
(+2,06%) e Technogym
(+2,01%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su IREN
, che ha chiuso a -3,83%. Spicca la prestazione negativa di Ferragamo
, che scende del 2,99%. Alerion Clean Power
scende del 2,38%. Calo deciso per Technoprobe
, che segna un -1,98%.