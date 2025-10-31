Predict apre una nuova sede a Milano

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore med-tech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, comunica l’apertura di una nuova sede a Milano.La sede secondaria, situata presso Piazza Gae Aulenti, 1 a Milano, operativa dal 1° novembre 2025, supporterà l’obiettivo di Predict di estendere la propria presenza nel Nord Italia e il presidio operativo sul territorio nazionale, coerentemente con quanto dichiarato in fase di IPO. La sede, di rappresentanza, sarà di importanza strategica per facilitare l’incontro e il dialogo tra Predict e i suoi clienti, partner e stakeholders attuali e potenziali, contribuendo a rafforzare le relazioni e a sviluppare nuove opportunità di business."L'apertura della nuova sede, rafforzando le relazioni commerciali con partner e clienti e ampliando il nostro raggio d’azione commerciale. È un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita, che ci consente di essere ancora più vicini alle esigenze del mercato e rispondere con maggiore flessibilità e tempestività alle sue richieste. Milano rappresenta un hub strategico per l’innovazione e il business: sarà pertanto un punto di riferimento per cogliere nuove opportunità di sviluppo. Questa nuova iniziativa è l’espressione concreta della nostra visione: un’azienda dinamica, distribuita e orientata al futuro”, ha dichiaratodella Società.