Predict si aggiudica la fornitura del sistema di telerefertazione ecografica per l'Ospedale Niguarda

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore del medtech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione di apparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, comunica di essersi aggiudicata tramite affidamento diretto, in data odierna, la fornitura di una piattaforma di tele-ecografia perl’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, per un importo complessivo pari a euro 55.500,00.La fornitura del sistema di telerefertazione ecografica prevede l’implementazione della piattaforma OPTIP, una soluzione integrata hardware e software che consente a operatori sul campo e specialisti remoti di effettuare videoconsulti avanzati, condividendo in tempo reale immagini diagnostiche e flussi audio-video. Il progetto ha durata biennale.Nel dettaglio, spiega una nota, il progetto comprende una Control Room OPTIP con piattaforma web dedicata; licenze software per utenti sul campo, destinate a diversi ambiti clinici, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, medicina generale e reumatologia; la fornitura diOPTIP KIT completi, ciascuno composto da StreamBox, accessorio collegabile a qualsiasi apparecchiatura medicale per la condivisione in tempo reale delle immagini ecografiche, bodycam OPTIP per la trasmissione audio-video dell’attività clinica e hotspot di connettività adalte prestazioni.La piattaforma OPTIP, dispositivo medico di Classe I marcato CE e conforme alla normativa GDPR, consentirà agli specialisti di visualizzare simultaneamente l’immagine diagnostica e l’interazione dell’operatore con il paziente, favorendo attività di tele-consulto, tele-mentoring, second opinion e formazione a distanza. Il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione dei modelli di assistenza sanitaria, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle cure, l’efficienza operativa e la qualità del supporto clinico; al tempo stesso costituisce una nuova opportunità di business per la Società, in continuità con il percorso di crescita avviato a seguito della recente apertura della nuova sede in Lombardia."Questa nuova aggiudicazionedel territorio italiano come il Niguarda. La nostra piattaforma non si limita a trasmettere immagini diagnostiche, ma integra completamente il flusso operativo clinico, consentendo agli specialisti di essere presenti virtualmente accanto all'operatore. Questo approccio favorisce la diffusione delle competenze specialistiche, migliora l'efficienza dei percorsi diagnostici e rappresenta un modello scalabile per l'evoluzione dell'assistenza sanitaria territoriale", ha dichiarato