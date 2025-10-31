Prysmian rimbalza in Borsa dopo l'upgrade di HSBC

Prysmian

FTSE MIB

gruppo specializzato nella produzione di cavi

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Si muove al rialzo il titoloche mostra una variazione dell'1,95%, dopo il calo della vigilia, beneficiando dei risultati di bilancio che hanno mostrato un trimestre record ed un miglioramento della guidance.A fare da assist alle azioni, oggi, contribuisce anche la promozione giunta da. Gli analisti hanno confermato il giudizio "Buy" e alzato il target price a 105 euro dai 100 indicati in precedenza. L’analisi sottolinea la solida crescita nel segmento High Voltage e la forza dei driver strutturali legati all’elettrificazione e alla domanda di cavi per data center negli Stati Uniti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 90,89 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 88,35. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 86,95 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.