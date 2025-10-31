Svetta Interpump, assist da analisti

(Teleborsa) - Protagonista a Piazza Affari il titolo Interpump
che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,95%, dopo un report positivo di Equita.
Gli analisti, che guardano con fiducia ai dati trimestrali in uscita il 14 novembre, hanno rivisto al rialzo la valutazione sulle azioni a "buy" dal precedente "Hold". Ritoccato all'insù anche il target price a 52 euro dai 43 indicati in precedenza.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del costruttore di pompe ad alta pressione
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Interpump
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,41.