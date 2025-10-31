Svetta Interpump, assist da analisti

Interpump

costruttore di pompe ad alta pressione

FTSE MIB

(Teleborsa) - Protagonista a Piazza Affari il titoloche mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,95%, dopo un report positivo di Equita.Gli analisti, che guardano con fiducia ai dati trimestrali in uscita il 14 novembre, hanno rivisto al rialzo la valutazione sulle azioni a "buy" dal precedente "Hold". Ritoccato all'insù anche il target price a 52 euro dai 43 indicati in precedenza.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 46,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 43,65. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 48,41.