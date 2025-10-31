Milano 12:03
Finanza
TrenDevice non procederà all'approvazione e diffusione dei KPI del terzo trimestre
(Teleborsa) - TrenDevice, "non procederà all’approvazione e diffusione dei KPI del terzo trimestre 2025". Lo rende noto la società "in pendenza della composizione negoziata della crisi e della definizione di talune poste".
