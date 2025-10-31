Vella (Polimi): tanti annunci su stablecoin in Europa ma andranno verificati i casi d'uso





(Teleborsa) - Il, anche se guardando ai numeri di mercato in realtà il 99% della capitalizzazione di mercato delle stablecoin è denominata in dollari, è offerta ad attori come Teter, quindi ci sono nuovi consorzi, ci sono nuove realtà che stanno lanciando le loro stablecoin anche in Europa, denominate in euro, non per forza native in Europa, ma è ancora presto per dire che il divario si è si è ridotto. Sicuramente ci sono delle news interessanti che portano a pensare che magari in un futuro, l'anno prossimo, il divario non sarà più così ampio". Lo ha detto a Teleborsa, Direttore Osservatorio Blockchain e Web3 del Politecnico di Milano, in occasione del Salone dei Pagamenti in corso a Milano."Effettivamente stiamo vedendo il- ha spiegato l'esperto - Sicuramente un tema che non è ancora esplorato dal mercato - vediamo annunci che non sono ancora andati sul mercato davvero - è il tema degli use case, quindi capire effettivamente come queste stablecoin verranno utilizzate. Alcune saranno più B2B, altre magari arriveranno al consumatore finale, saranno utilizzate più per fare pagamenti online o effettivamente nei punti fisici."."Poi sicuramente c'è un tema di facilità di adozione da parte del consumatore: se pensiamo al mercato più che B2C sarà sarà chiave, perché ad oggi in realtà, quindi anche il come arrivare sul consumatore finale o anche alle aziende che potrebbero utilizzarli sarà probabilmente un fattore chiave - ha detto Vella - Sempre considerando che poi c'è un altro tema di convivenza con il digital euro, che quando arriverà porrà un altro punto interrogativo interessante su tante stablecoin diverse e digital euro: dovremmo capire come convivranno tra loro".Ci soni "oggi, annunciando emissioni in futuro o magariavendo già fatto emissioni, ma con valori molto ridotti e con dei casi d'uso che per ora sono ancora abbastanza da scoprire", ha riconosciuto l'esperto del del Politecnico di Milano."Abbiamo sicuramente i pagamenti trasfrontalieri, le remittance possono essere un tema, la gestione di valute diverse tramite stablecoin può essere un caso d'uso, ma difficilmente rimarrà l'unico caso d'uso e quindi anche qui dovremmo capire effettivamente poi quando si entrerà nel concreto - ha aggiunto -".