Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,43% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.731, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.258. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.555,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)