Milano 15:57
43.200 +0,06%
Nasdaq 15:57
26.001 +0,55%
Dow Jones 15:57
47.377 -0,39%
Londra 15:57
9.705 -0,12%
Francoforte 15:57
24.141 +0,76%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 ottobre

Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dell'1,43% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 25.731, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 26.258. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 25.555,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```