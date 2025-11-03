Beyond Meat rinvia trimestrale per quantificare un onere significativo

Beyond Meat

(Teleborsa) -, azienda statunitense leader nel settore della carne a base vegetale, haper il terzo trimestre (terminato il 27 settembre 2025) a martedì 11 novembre 2025, dopo la chiusura del mercato, invece del 4 novembre previsto in precedenza.La società prevede di registrare una svalutazione non monetaria per il terzo trimestre, relativa ad alcune delle sue attività a lungo termine. Sebbene la società preveda che tale, non è ancora in grado di quantificarne ragionevolmente l'importo e necessita di ulteriore tempo, risorse e sforzi per finalizzare la sua valutazione.Il titolo Beyond Meat è diventato unnelle ultime settimane, con le azioni che sono salite di circa il 240% nella settimana terminata il 24 ottobre, alimentate da una nuova ondata di acquisti tra i trader retail dopo che il titolo - uno dei più shortati di Wall Street - si era quasi polverizzato negli ultimi anni in scia a risultati deludenti.