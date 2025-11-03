BFF Bank, Equita alza target price ma giudica improbabili distribuzioni one-off

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 11,1 euro
per azione (+6%) il target price
su BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, assumendo che si liberino nel 2027 circa 175-180 milioni di euro di excess capital da operazioni di capital management. Il rating "Hold" è confermato.
La revisione della raccomandazione è arrivato dopo che BFF ha comunicato
di aver ricevuto da Banca d'Italia la rimozione delle restrizioni
imposte con riferimento a: (i) la distribuzione di utili e riserve; (ii) la corresponsione della remunerazione variabile al personale; (iii) l'espansione in nuovi mercati esteri.
Contestualmente, BFF ha comunicato l'innalzamento della soglia di CET1 ratio target al 13%
(da 12% precedente) per la distribuzione di dividendi. Al netto di operazioni di capital management, BFF stima minori dividendi cumulati per 50-70 milioni di euro in arco piano (da oltre 560 milioni di euro nel periodo 2023-26). Assumendo il mid-point, questo comporterebbe distribuzioni cumulate sull'utile 2025-26 per 317 milioni di euro (yield medio 2025/26 8%) vs. stima attuale di Equita a 350 milioni di euro (assumendo 100% payout su utile adjusted, yield medio 9%).
Dalla call è emerso che, in caso di operazioni di capital management sul portafoglio contagiante, una distribuzione one-off del capitale liberato è improbabile. Pur non escludendo esplicitamente operazioni di M&A, l'indicazione è che il capitale verrà impiegato per mantenere un payout ratio più elevato negli anni successivi
. BFF riprenderà il pagamento del dividendo con l’approvazione dei risultati FY25 (aprile 2026).