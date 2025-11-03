Milano 3-nov
43.223 +0,11%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 -0,16%
Francoforte 3-nov
24.132 +0,73%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.223 punti

Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,11%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 43.223 punti.
