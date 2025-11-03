Milano
3-nov
43.223
+0,11%
Nasdaq
3-nov
25.973
+0,44%
Dow Jones
3-nov
47.337
-0,48%
Londra
3-nov
9.701
-0,16%
Francoforte
3-nov
24.132
+0,73%
Martedì 4 Novembre 2025, ore 01.04
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,11%)
Il FTSE MIB termina gli scambi a 43.223 punti
In breve
,
Finanza
03 novembre 2025 - 17.39
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente +0,11%, archiviando la seduta a 43.223 punti.
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto