Cassa di Risparmio di Orvieto, utile netto in flessione e raccolta in crescita nei 9M25

Banche, Finanza
(Teleborsa) - Il Cda di Cassa di Risparmio di Orvieto ha approvato i risultati al 30 settembre 2025 che si sono chiuso con un utile netto pari a 8,9 milioni di euro, in calo del 4,5% rispetto al pari periodo del 2024. In crescita del 16%, invece, il sostegno al territorio con 204,4 milioni di finanziamenti a famiglie e imprese.

Il Margine di interesse è diminuito del 2,4% a 30,2 milioni. Le Commissioni nette, invece, sono cresciute del 13,6% a 15,1 milioni. In miglioramento anche il Margine di intermediazione, +4,6% a 47,3 milioni.

Il cost/income si attesta al 65,9% del 30 settembre 2025 contro il 63,1% del 30 settembre 2024.

Rispetto al 31 dicembre 2024, gli Impieghi netti a clientela migliorano del 3,3% a 1.324,6 milioni mentre la Raccolta totale da clientela sale del 1,5% a 1.745 milioni.

Il NPE ratio lordo e netto si attestano rispettivamente al 2,1% e al 1,2%.

In crescita i coefficienti di solidità patrimoniale: Cet1/Tier1/Total Capital ratio pari al 18,57% (15,18% al 31 dicembre 2024), che recepiscono il computo dell’utile netto al 30 settembre 2025 nel capitale primario di classe 1.



