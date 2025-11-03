Milano 16:02
43.207 +0,07%
Nasdaq 16:02
25.989 +0,51%
Dow Jones 16:03
47.391 -0,36%
Londra 16:03
9.709 -0,08%
Francoforte 16:02
24.139 +0,76%

Chiusura della Borsa di Tokyo

Calendar, Finanza
Chiusura della Borsa di Tokyo
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 3 novembre, il mercato di Tokyo è chiuso per la Giornata della Cultura.

(Foto: © coward_lion123RF.COM)
Condividi
```