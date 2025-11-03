Confindustria, Unipol, Intesa Sanpaolo, Poste Assicura: lanciata piattaforma per tutelare le imprese dai rischi catastrofali

(Teleborsa) - È stato presentato oggi, nella sede di, il progetto di collaborazione promosso dain partnership convolto allache metta a disposizione delle imprese associateL’intento è quello diche rendono obbligatoria per tutte le imprese con sede legale in Italia, nonché per le aziende estere con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle imprese, lacome sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, i cosiddetti "rischi Cat-Nat".Attraverso una piattaforma digitale,, le, in piena autonomia a un portale dedicato aLe imprese avranno a disposizione una tariffa loro dedicata per la sottoscrizione delle polizze contro i rischi naturali e i relativi strumenti di tutela. Si tratta di una soluzione innovativa, concepita per rispondere in modo puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese.Il progetto nasce dalla consapevolezza cheNegli ultimi cinquant’anni, si sono verificatiCiò è dovuto al particolare profilo di rischio del Paese, dove i terremoti — di cui l’Italia è seconda in Europa per frequenza dopo la Grecia — rappresentano il 68% dei danni complessivi.Il quadro territoriale conferma un’esposizione diffusa:Questi dati collocano l’Italia al primo posto in Europa per ammontare dei danni diretti registrati negli ultimi 50 anni.Considerata la rilevanza dell’iniziativa e la necessità di garantire la massima solidità ed efficienza, il, con Unipol Assicurazioni, Intesa Sanpaolo Protezione e Poste Assicura che ripartiranno i rischi tra loro. Unipol Assicurazioni ricoprirà il ruolo di impresa delegataria, gestendo in modo unitario i contratti assicurativi.: "Con questo progetto Confindustria conferma il proprio impegno a supporto del sistema industriale italiano nella protezione daLa piattaforma digitale messa a disposizione delle aziende associate rappresenta un passo avanti importante per rendere più accessibili strumenti di tutela fondamentali, soprattutto per le Pmi, che più di altre subiscono l’impatto economico dei disastri naturali. La prevenzione e la gestione del rischio non sono più solo una necessità, ma una condizione indispensabile per garantire. È comunque essenziale che l’assicurazione obbligatoria si inserisca in una strategia nazionale più ampia, che sostenga gli investimenti in prevenzione delle imprese e preveda un piano di investimenti pubblici di messa in sicurezza del territorio".: "La collaborazione fra tre grandi Gruppi italiani ha dato vita a una soluzione assicurativa dedicata agli iscritti Confindustria, offerta dai partnerQuesta soluzione offre protezione dai danni causati da eventi naturali estremi a condizioni vantaggiose. Attraverso una piattaforma digitale intuitiva, le aziende possono sottoscrivere facilmente le coperture obbligatorie, beneficiando di strumenti innovativi e del supporto di una rete di professionisti qualificati in ogni fase del processo, dalla richiesta di preventivo alla gestione post-vendita".: "E’ un’iniziativa di grande valenza a livello sistemico: la partnership tra tre grandi Gruppi del nostro Paese costruita con importanti elementi innovativi, consentirà alle imprese associate a Confindustria di, a condizioni economiche competitive. Rappresenta un passo importante nella protezione del sistema industriale dalle catastrofi naturali, e più in generale può essere uno strumento per aumentare la diffusione della cultura assicurativa anche tra le piccole e microimprese che, storicamente, ricorrono alla protezione in misura molto minore rispetto alle imprese di maggiori dimensioni"."Prosegue la collaborazione del Gruppo Intesa Sanpaolo con Confindustria, interlocutore privilegiato nel sostenere il sistema produttivo italiano. Come Compagnie di Assicurazione,Iniziative come quella di oggi rappresentano un passo concreto per proteggere i beni e gli investimenti delle aziende e, al tempo stesso, per contribuire alla crescita e alla resilienza del Paese".