Credemvita, rimborso anticipato obbligazione Tier 2 scadenza febbraio 2031

(Teleborsa) - Credemvita ha intenzione di esercitare l’opzione di call volontaria e di procedere al rimborso integrale dell’importo di tutti i titoli in essere il 18 novembre 2025, in coerenza con la normativa di Vigilanza, a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), con riferimento al prestito subordinato di importo pari a €107.500.000 “Fixed Rate Resettable Subordinated Notes due 18 February 2031”.Credemvita, si legge in una nota, effettuerà, pertanto, a beneficio di tutti gli obbligazionisti (Noteholders), le notifiche formali previste dalla vigente normativa e dai termini e condizioni regolanti l’emissione.