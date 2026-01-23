Milano 17:35
Borgosesia, rimborso anticipato parziale per 10 milioni di euro del prestito obbligazionario
(Teleborsa) - Borgosesia, società quotata su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha informato i portatori del prestito obbligazionario denominato "Borgosesia S.p.A. 2021-2026" che intende procedere, in data 30 gennaio 2026, al rimborso in via parziale e anticipata rispetto alla data di scadenza prevista dal regolamento (9 marzo 2026).

Il prestito obbligazionario sarà rimborsato nella misura di 10 milioni di euro (pari al 50% del valore nominale outstanding) maggiorato degli interessi maturati tra l’ultima data di pagamento (inclusa) e la data del rimborso anticipato facoltativo (esclusa).
