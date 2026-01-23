Borgosesia, rimborso anticipato parziale per 10 milioni di euro del prestito obbligazionario

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che opera nel campo degli investimenti in asset alternativi, ha informato i portatori del prestito obbligazionario denominato "Borgosesia S.p.A. 2021-2026" che intende procedere, in data 30 gennaio 2026, alrispetto alla data di scadenza prevista dal regolamento (9 marzo 2026).Il prestito obbligazionario sarà rimborsato nella misura dimaggiorato degli interessi maturati tra l’ultima data di pagamento (inclusa) e la data del rimborso anticipato facoltativo (esclusa).