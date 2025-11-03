Goldman Sachs: shutdown USA finirà entro due settimane, impatto record su economia

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Loparziale del governo federale statunitense sembra, principalmente perché c'è poca pressione politica per porvi fine. Lo affermain una nota, dove prevede che la chiusura delle attività governative terminerà molto probabilmente intorno alla seconda settimana di novembre.Viene fatto notare che una quota maggiore dell'opinione pubblica ritiene i Repubblicani e il Presidente Trump responsabili della chiusura, esercitandoaffinché sostengano una risoluzione per porre fine allo shutdown, a cui finora si sono opposti. L'amministrazione Trump è anche andata oltre le tipiche procedure di shutdown per evitare alcune interruzioni che avrebbero potuto imporre un accordo anticipato, come il mancato pagamento degli stipendi militari.Tuttavia, emergono segnali che la fine del shutdown potrebbe essere vicina. Il mancato pagamento degli stipendi dei controllori di volo e degli addetti allo screening aeroportuale il 28 ottobre, in particolare in vista di una seconda data di pagamento il 10 novembre. Il mancatoa partire dal 1° novembre potrebbe spingere i legislatori a trovare una soluzione, sebbene una recente sentenza del tribunale sembri probabile che porti a una ripresa parziale. Il raggiungimento di traguardi politici importanti - l'apertura delle iscrizioni ai piani ACA per il 2026 il 1° novembre e le elezioni del 4 novembre in diversi stati - potrebbe anche aprire una finestra per un compromesso politico ancora inesistente. La pausa del Congresso che inizierà dopo il 7 novembre potrebbe inoltre fornire ai legislatori la motivazione necessaria per raggiungere un accordo.Supponendo che lo shutdown a termini a metà novembre, Goldman Sachs prevede la, ma non stima la pubblicazione del rapporto sull'occupazione di novembre prima di inizio dicembre, o come previsto per il 5 dicembre o eventualmente posticipato di una settimana. Anche la pubblicazione dell'indice dei prezzi al consumo di novembre potrebbe subire un ritardo, potenzialmente posticipando la successiva pubblicazione dalla data attualmente prevista del 10 dicembre alla settimana successiva. In entrambi i casi, non è ancora chiaro come il BLS gestirà i dati mancanti di ottobre, ma se l'agenzia decidesse di pubblicare i dati per ottobre, Goldman Sachs li prevede a dicembre insieme a quelli di novembre."L'attuale chiusura sembra destinata ad avere il", si legge nella ricerca. Non solo durerà probabilmente più a lungo della chiusura parziale di 35 giorni del 2018-2019, ma sarà molto più ampia delle precedenti chiusure prolungate, che hanno interessato solo poche agenzie. Mentre l'impatto di una chiusura più breve - ad esempio di 2-3 settimane - sarebbe in gran parte limitato alla perdita di lavoro dei dipendenti federali in congedo, una chiusura più lunga potrebbe avere un effetto maggiore sugli acquisti e sugli investimenti federali, con potenziali ricadute sull'attività del settore privato. Supponendo che la chiusura duri circa 6 settimane, Goldman Sachs stima cheannualizzata, con un incremento leggermente maggiore di 1,3 punti percentuali alla crescita nel primo trimestre del 2026, poiché alcuni acquisti e investimenti federali si riverseranno dal quarto al primo trimestre. La banca d'affari stima ora una crescita trimestrale annualizzata del PIL reale pari a +1,0% nel quarto trimestre del 2025 e a +3,1% nel primo trimestre del 2026.