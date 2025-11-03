Kimberly-Clark acquista Kenvue in un'operazione da 48,7 miliardi di dollari

Kimberly-Clark

(Teleborsa) -, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), e, attiva nel settore della salute dei consumatori e in precedenza la divisione Consumer Healthcare di, hanno annunciato un accordo in base al qualein circolazione in una transazione in contanti e azioni che assegna a Kenvue un. Il corrispettivo totale rappresenta un multiplo di acquisizione di circa 14,3 volte l'EBITDA rettificato a lungo termine di Kenvue o 8,8 volte, incluse le sinergie previste a regime di 2,1 miliardi di dollari, al netto dei reinvestimenti."Siamo entusiasti di unire due aziende iconiche per creare un leader globale nel settore della salute e del benessere - ha dichiarato- Kenvue occupa una posizione unica all'intersezione tra beni di largo consumo e assistenza sanitaria, con talenti eccezionali e un'offerta di marchi differenziata al servizio di categorie di prodotti per la salute di consumo di grande interesse". "La nostra unione con Kimberly-Clark unisce due portafogli altamente complementari, ricchi di marchi iconici e amati e di prodotti essenziali per la vita quotidiana, di cui le persone si fidano e su cui contano per tutta la vita", ha dichiaratoIn base alle proiezioni attuali, la società risultante dalla fusione genererà unnetto annuo di circa 32 miliardi di dollari nel 2025 e circa 7 miliardi di dollari direttificato.Kimberly-Clark e Kenvue hanno identificato circa 1,9 miliardi di dollari die circa 500 milioni di dollari di utile incrementale dalle sinergie di fatturato, parzialmente compensati da un reinvestimento di circa 300 milioni di dollari. Si prevede che le sinergie di costo si concretizzeranno nei primi tre anni successivi alla chiusura, mentre le sinergie di fatturato si prevede che si concretizzeranno entro quattro anni dalla chiusura. Kimberly-Clark prevede 2,5 miliardi di dollari didi cassa per realizzare queste sinergie, investiti entro i primi due anni dalla chiusura. Si prevede che la transazione genererà un'immediata creazione di valore per gli azionisti di Kenvue grazie a 6,8 miliardi di dollari di corrispettivo iniziale in contanti.In base ai termini dell'accordo, approvato all'unanimità dai board di entrambe le società, gli azionisti di Kenvue riceveranno 3,50 dollari per azione in contanti e 0,14625 azioni Kimberly-Clark per ogni azione Kenvue detenuta al closing, per un corrispettivo totale per gli azionisti di Kenvue di 21,01 dollari per azione, sulla base del prezzo di chiusura delle azioni Kimberly-Clark al 31 ottobre 2025. Al closing della transazione, si prevede che glidella società risultante dalla fusione, su base completamente diluita.