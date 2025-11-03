L’Europa eccellenza nella gestione della plastica: RES in pole con l’impianto di pirolisi

RES

(Teleborsa) - Nel 2024 laha superato, ma meno dell’8% è stato effettivamente riciclato.nel riciclo e nel recupero della plastica, con l’Europa in prima linea. Tra il 1975 e il 2023 l’European Patent Office ha registratolegati alla gestione dei rifiuti plastici, ilIl settore del riciclo sta passando dal metodo meccanico a tecnologie più avanzate come, che scompongono i polimeri in monomeri riutilizzabili, riducendo la dipendenza da fonti fossili. Laè oggi la tecnologia. In parallelo si sviluppano processi enzimatici, ancora sperimentali ma promettenti per il trattamento di PET e bioplastiche.Nel recupero avanzano invece sistemi di riconoscimento ottico e dissoluzione selettiva utilizzati per migliorare la qualità dei materiali raccolti.concentra ilnel segmento, grazie a una rete di aziende attive soprattutto nel riciclo chimico e termico.In questo contesto si inserisce anche, società attiva da oltre 30 anni nellae quotata su, che ha recentemente ottenuto dail via libera per la costruzione di un secondo impianto di riciclo chimico tramite pirolisi, conpari a. Inoltre, RES ha ricevuto da Invitaliaper lo sviluppo di una Business Unit dedicata al– Recupero Etico Sostenibile (target price consensus: euro 12,05) è una società attiva nei servizi ambientali integrati per la gestione dei rifiuti, che includono la selezione, il trattamento, la rigenerazione, il riciclo, il recupero energetico e il riutilizzo come materie prime seconde.