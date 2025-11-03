L’Europa eccellenza nella gestione della plastica: RES in pole con l’impianto di pirolisi

(Teleborsa) - Nel 2024 la produzione mondiale di plastica
ha superato 413m di tonnellate
, ma meno dell’8% è stato effettivamente riciclato.L’innovazione
nel riciclo e nel recupero della plastica è in forte crescita
, con l’Europa in prima linea. Tra il 1975 e il 2023 l’European Patent Office ha registrato 12.924 brevetti
legati alla gestione dei rifiuti plastici, il 32% sul recupero e il 68% sul riciclo
.
Il settore del riciclo sta passando dal metodo meccanico a tecnologie più avanzate come pirolisi e chemolisi
, che scompongono i polimeri in monomeri riutilizzabili, riducendo la dipendenza da fonti fossili. La pirolisi
è oggi la tecnologia più brevettata
. In parallelo si sviluppano processi enzimatici, ancora sperimentali ma promettenti per il trattamento di PET e bioplastiche.
Nel recupero avanzano invece sistemi di riconoscimento ottico e dissoluzione selettiva utilizzati per migliorare la qualità dei materiali raccolti. L’Europa
concentra il 44% dei brevetti globali
nel segmento, grazie a una rete di aziende attive soprattutto nel riciclo chimico e termico.
In questo contesto si inserisce anche RES
, società attiva da oltre 30 anni nella Circular Economy
e quotata su Euronext Growth Milan
, che ha recentemente ottenuto da Invitalia
il via libera per la costruzione di un secondo impianto di riciclo chimico tramite pirolisi, con investimenti
pari a 24,6 milioni di euro
. Inoltre, RES ha ricevuto da Invitalia 1,5 milioni di euro di incentivi
per lo sviluppo di una Business Unit dedicata al recupero di componenti automobilistici
.RES
– Recupero Etico Sostenibile (target price consensus: euro 12,05) è una società attiva nei servizi ambientali integrati per la gestione dei rifiuti, che includono la selezione, il trattamento, la rigenerazione, il riciclo, il recupero energetico e il riutilizzo come materie prime seconde.