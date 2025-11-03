L'investitore crypto Animoca Brands si quota sul Nasdaq tramite fusione inversa con Currenc

Currenc Group

(Teleborsa) -, azienda pioniera nel settore fintech che fornisce soluzioni di intelligenza artificiale (AI) agli istituti finanziari di tutto il mondo, ha stipulato uncon Animoca Brands in relazione a una potenziale proposta diAl completamento, si prevede che la fusione propostache spazia dagli investimenti e servizi in asset digitali alla tokenizzazione di asset reali e alle applicazioni blockchain per consumatori e istituzioni. Gli azionisti di Animoca Brands deterrebbero collettivamente circa il 95% delle azioni nell'entità risultante, mentre gli attuali azionisti di Currenc ne deterrebbero circa il 5%. L'entità risultante opererà con il nome di Animoca Brands. Le parti prevedono attualmente che il closing avvenga nel 2026.Animoca Brands, con, ha unin settori verticali quali RWA, intelligenza artificiale, gaming, infrastrutture blockchain e finanza decentralizzata. La tesoreria di asset digitali di Animoca Brands include BTC, ETH, SOL, MOCA, SAND ed EDU, tra un'ampia gamma di altri asset altcoin, nonché investimenti in società leader nel settore degli asset digitali come Ledger, Kraken, Igloo, Consensys, Humanity Protocol e LayerZero.Currenc, tra cui soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per istituti finanziari e una piattaforma di rimesse digitali. Si prevede che queste attività saranno scorporate dagli attuali azionisti di Currenc prima del completamento della fusione.L'operazione segnerebbe il ritorno di Animoca sui mercati pubblici dopo che la società era stataa causa di preoccupazioni relative a violazioni delle regole di quotazione, tra cui il suo coinvolgimento in attività legate alle criptovalute.