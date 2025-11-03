Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, in guadagno del 3,69% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Airtel Africa
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +25,79%, rispetto a +0,88% del principale indice della Borsa di Londra
).
Tecnicamente, Airtel Africa
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,903 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,005.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)