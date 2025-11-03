Milano 16:08
Londra: nuovo spunto rialzista per Airtel Africa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in guadagno del 3,69% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +25,79%, rispetto a +0,88% del principale indice della Borsa di Londra).


Tecnicamente, Airtel Africa è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,903 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,005.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
