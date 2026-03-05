Londra: risultato positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airtel Africa
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Airtel Africa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,719 sterline e primo supporto individuato a 3,577. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,861.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)