Londra: scambi negativi per Airtel Africa

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa
, con un ribasso del 2,30%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Airtel Africa
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Airtel Africa
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Airtel Africa
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 3,552 sterline e primo supporto individuato a 3,454. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 3,65.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)