M&A globale in crescita del 38% nei primi 10 mesi guidato da mega operazioni e tech

(Teleborsa) - Leannunciate a livello mondiale hanno raggiunto un totale di 3,5 trilioni di dollari nei, con un aumento del 38% rispetto ai livelli dell'anno precedente e un totale gennaio-ottobre superato solo una volta da quando LSEG ha iniziato a rilevare le operazioni negli anni '70.Nel mese di2025 sono state registrate transazioni M&A per un valore di 446,7 miliardi di dollari, il totale mensile più alto degli ultimi sette mesi. Il totale mensile segna un aumento del 65% dell'attività rispetto a ottobre 2024 e il totale di ottobre più alto da ottobre 2016. Il numero didi operazioni globali è diminuito del 9% rispetto ai livelli dell'anno precedente.Con gli annunci di accordi di ottobre, tra cui un'offerta da 40 miliardi di dollari per Aligned Data Centers e l'acquisizione di Qorvo da parte di Skyworks Solutions per 11 miliardi di dollari, lasi conferma il settore leader nel 2025, rappresentando un quinto delle attività di M&A globali in termini di valore.completano i primi tre settori del 2025.Nei primi dieci mesi del 2025 sono state annunciate a livello globale 125, per un valore pari o superiore a 5 miliardi di dollari, rispetto alle 72 dello stesso periodo dell'anno scorso. 55 di queste operazioni hanno avuto un valore superiore a 10 miliardi di dollari, superando tutti i totali precedenti da gennaio a ottobre.Nei primi dieci mesi del 2025, 1,9 trilioni di dollari di operazioni hanno coinvolto un target nelle, il 37% in più rispetto ai livelli dell'anno precedente e il massimo degli ultimi quattro anni. Le operazioni nelle Americhe hanno rappresentato il 54% dell'attività M&A globale complessiva. Le operazioni condotte conhanno totalizzato 1,7 miliardi di dollari, in crescita del 36% su base annua, con un totale gennaio-ottobre superato solo una volta dall'inizio delle nostre rilevazioni nel 1970.Le operazioni di M&A inhanno totalizzato 682,6 miliardi di dollari, in crescita del 21% da inizio anno, trainate da Regno Unito, Germania e Francia. Le operazioni nell'areasono aumentate del 38%, raggiungendo i 643 miliardi di dollari, il massimo degli ultimi 3 anni, trainate da un aumento del 74% in. Nel frattempo, le operazioni di M&A insono aumentate del 184%, raggiungendo il record storico di 198,9 miliardi di dollari nel periodo gennaio-ottobre, mentre le operazioni condotte insono aumentate del 57%, raggiungendo il massimo degli ultimi quattro anni di 97,2 miliardi di dollari.Le operazioni di M&Ahanno totalizzato 1,1 trilioni di dollari, in aumento del 37% rispetto ai livelli del 2024. Gli Stati Uniti sono stati la nazione più presa di mira, rappresentando il 28% delle transazioni transfrontaliere dall'inizio dell'anno, seguiti dal Regno Unito (11%) e dal Canada (7%).