Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco

Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto finanziario con sede in Spagna, che avanza bene dell'1,88%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Unicaja Banco mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,85%, rispetto a +1,58% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,405 Euro. Primo supporto a 2,343. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,303.

