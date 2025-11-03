Madrid: nuovo spunto rialzista per Unicaja Banco

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto finanziario con sede in Spagna
, che avanza bene dell'1,88%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Unicaja Banco
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,85%, rispetto a +1,58% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Unicaja Banco
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Unicaja Banco
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 2,405 Euro. Primo supporto a 2,343. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,303.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)