Nexi amplia partnership con Zucchetti per soluzioni di pagamento integrate agli esercenti europei

(Teleborsa) - Nexi
, la PayTech europea, e Zucchetti, fornitore di software italiano leader in Europa, annunciano l’ampliamento della propria partnership strategica
per fornire soluzioni di pagamento integrate agli esercenti del retail e dell’hospitality
: i merchants di questi settori e i loro clienti beneficeranno così di un'esperienza di pagamento più fluida, più sicura e più efficiente.
La collaborazione prevede l’integrazione dei sistemi avanzati di accettazione pagamenti di Nexi
con le soluzioni software di Zucchetti
, in particolare con TCPOS, la pionieristica soluzione point of sale del gruppo già scelta dai principali operatori dei settori retail e hospitality di tutto il mondo. La messa a terra dell’accordo partirà in Svizzera
, per poi essere estesa ad altri paesi della regione DACH
.
"L'estensione della partnership con Zucchetti, che si basa sulla collaborazione già esistente in Italia, consentirà agli esercenti di beneficiare di soluzioni di pagamento perfettamente integrate – commenta Roberto Catanzaro, Chief Business Officer, Merchant Solutions di Nexi Group
– L’accordo partirà dal settore dell'ospitalità per poi estendersi ad altri verticali, come il retail. E’ una collaborazione in linea con il nostro profondo impegno a essere il "partner di riferimento" per gli ISV, consentendo loro di offrire soluzioni di pagamento più complete, supportate dalle nostre competenze e capacità di investimento".