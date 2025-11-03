P.A., Avv. Borraccino, Gruppo Collextion: “Riformare subito il TUEL per fermare i dissesti locali”

(Teleborsa) - "LeCentinaia di imprese, spesso piccole e medie, sono state travolte dai mancati pagamenti di comuni e società partecipate, con effetti a catena su occupazione, credito e fiducia nel mercato. Ogni fallimento d’impresa legato a un dissesto comunale rappresenta non solo un costo economico, maÈ per questo cheoccorre un sistema che garantisca certezza del diritto, sostenibilità dell’equilibrio di bilancio e tutela effettiva dei creditori.La revisione del TUEL – prevista dal disegno di legge delega 347/2023 – è. Il Testo Unico degli Enti Locali è stato stratificato da interventi disomogenei, talvolta reattivi, raramente sistemici. Una riforma organica può finalmente rimettere ordine, ricomporre le frammentazioni e restituire chiarezza su funzioni, prerogative, responsabilità e governance.La centralità dei comuni – soprattutto dei piccoli e delle aree interne – è evidente:La revisione del TUEL non è solo una riforma amministrativa, è una condizione abilitante per la coesione territoriale e per una crescita equilibrata del Paese.La Pubblica Amministrazione italiana sta evolvendo:Ma il nodo dei divari territoriali resta irrisolto: il dualismo Nord-Sud, le asimmetrie nella capacità amministrativa, le differenze nei tempi di pagamento e di erogazione dei servizi minano la competitività e la fiducia dei cittadini.In questo scenario, laServe un modello coerente con la certezza del diritto e con la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio. La riforma del TUEL deve puntare su semplicità normativa, riduzione della burocrazia, certezza dei processi decisionali, efficienza della catena dei pagamenti pubblici e reale accountability.Solo adottando un approccio orientato ai risultati. Innovazione e digitalizzazione sono la chiave per una crescita sostenibile e per assicurare pari opportunità a tutti i territori. Gli enti locali hanno un ruolo decisivo in questa transizione: occorre dar loro norme chiare e strumenti adeguati per affrontare, con autonomia e responsabilità, le trasformazioni economiche e sociali che stiamo vivendo". Lo ha dichiarato, in merito alla riforma del Testo Unico degli Enti Locali.