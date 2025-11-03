Pfizer, seconda causa contro Metsera e Novo Nordisk per condotta anticoncorrenziale

Pfizer

Metsera

Novo Nordisk

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, hacontro, i suoi azionisti di controllo epresso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. La causa sostiene che la recente proposta di Novo Nordisk di acquisire Metsera costituisce un'(farmaci per la perdita di peso), catturando e annientando un nascente concorrente americano prima di ottenere il sostegno di Pfizer.L'di Pfizer per Metsera vale 7,3 miliardi di dollari, mentre quella di Novo Nordisk arriva fino a 9 miliardi di dollari.La causa sostiene che la transazione proposta da Novo Nordisk viola il Clayton Act a causa degli effetti anticoncorrenziali che avrebbe sui mercati dei farmaci GLP-1 a, che costituisce una cospirazione anticoncorrenziale tra Novo Nordisk e Metsera per limitare il commercio in violazione dello Sherman Act e che costituisce un tentativo di monopolizzazione.La causa sostiene inoltre che glidi Metsera, Validae Health, L.P., Population Health Partners GP, LLC, ARCH Venture Fund XII, L.P. e ARCH Venture Fund XIII, L.P., hannocon Metsera e Novo Nordisk per promuovere tali attività anticoncorrenziali.Pfizer ha affermato di "aver intrapreso questa azionein questa importante area terapeutica e per impedire a Novo Nordisk di pagare illegalmente Metsera e i suoi azionisti di controllo per ottenere il controllo, compromettere e potenzialmente eliminare un concorrente emergente negli Stati Uniti. Le azioni di Metsera e dei suoi azionisti di controllo, così come quelle di Novo Nordisk, violano chiaramente le leggi antitrust".Come precedentemente annunciato, Pfizer ha anche intentato unacontro Metsera, il suo board e Novo Nordisk presso la Delaware Court of Chancery e ha presentato un'istanza per un'ordinanza restrittiva temporanea per impedire a Metsera di recedere dall'accordo di fusione.