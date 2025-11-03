Renault rafforza partnership con la cinese Geely in Brasile

(Teleborsa) - Il Gruppo Renault
ha annunciato una importante partnership con la cinese Geely
in Brasile. La casa d'auto francese ha infatti raggiunto un accordo per la vendita di una quota del 26,4%
delle sue attività brasiliane
al gruppo automobilistico cinese.
L'accordo consentirà a Geely Holding Group e a Geely Automobile Holdings di accedere alle risorse di Renault in Brasile e di produrre veicoli a marchio Geely Auto
insieme ai veicoli Renault presso lo stabilimento Ayrton Senna
a Sao José dos Pinhais, in Brasile.
Renault trarrà vantaggio dall'utilizzo della piattaforma automobilistica di Geely
, progettata per propulsori elettrici e ibridi
, per ampliare la propria gamma con veicoli a zero e basse emissioni per il mercato brasiliano.
L'accordo prevede che Renault do Brasil distribuisca
il portafoglio di veicoli a zero e basse emissioni di Geely Auto
sul mercato brasiliano, creando nuove opportunità di crescita nelle vendite, nei finanziamenti e nei servizi. Il SUV elettrico Geely EX5 è già disponibile sul mercato brasiliano attraverso le concessionarie del marchio gestite dalla rete Renault.