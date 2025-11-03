Milano 11:15
43.427 +0,58%
Nasdaq 31-ott
25.858 0,00%
Dow Jones 31-ott
47.563 +0,09%
Londra 11:15
9.722 +0,05%
Francoforte 11:15
24.180 +0,93%

Renault rafforza partnership con la cinese Geely in Brasile

Accordo finalizzato alla produzione e distribuzione di veicoli a zero o basse emissioni, elettrici o ibridi

Finanza
Renault rafforza partnership con la cinese Geely in Brasile
(Teleborsa) - Il Gruppo Renault ha annunciato una importante partnership con la cinese Geely in Brasile. La casa d'auto francese ha infatti raggiunto un accordo per la vendita di una quota del 26,4% delle sue attività brasiliane al gruppo automobilistico cinese.

L'accordo consentirà a Geely Holding Group e a Geely Automobile Holdings di accedere alle risorse di Renault in Brasile e di produrre veicoli a marchio Geely Auto insieme ai veicoli Renault presso lo stabilimento Ayrton Senna a Sao José dos Pinhais, in Brasile.

Renault trarrà vantaggio dall'utilizzo della piattaforma automobilistica di Geely, progettata per propulsori elettrici e ibridi, per ampliare la propria gamma con veicoli a zero e basse emissioni per il mercato brasiliano.

L'accordo prevede che Renault do Brasil distribuisca il portafoglio di veicoli a zero e basse emissioni di Geely Auto sul mercato brasiliano, creando nuove opportunità di crescita nelle vendite, nei finanziamenti e nei servizi. Il SUV elettrico Geely EX5 è già disponibile sul mercato brasiliano attraverso le concessionarie del marchio gestite dalla rete Renault.
Condividi
```