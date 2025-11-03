USA, ISM manifatturiero ottobre scende a sorpresa a 48,7 punti

(Teleborsa) - Peggiora l'2025 e si mantiene in fase di contrazione. Lo segnala l'ISM - Insitute for Supply Management sulla base del consueto sondaggio mensile. L'indice dei direttori di acquisto del settore manifatturiero si è attestato a, rispetto ai 49,1 punti del mese precedente, risultando inferiore alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 49,4 punti.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene quindi ancora sotto ladi 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra le variedell'indice, quella sui nuovi ordini sale a 49,4 punti da 48,9, mentre quella sull'occupazione aumenta a 46 da 45,3 e la componente relativa ai prezzi scende a 58 da 61,9 punti (contro attese per 62,4).