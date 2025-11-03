Milano 16:48
Winvia Entertainment debutta sul mercato AIM della Borsa di Londra

(Teleborsa) - Winvia Entertainment, un'azienda di intrattenimento leader nella tecnologia, operante nel mercato delle estrazioni a premi del Regno Unito e nel mercato regolamentato del gioco online rumeno, si è quotata oggi sul mercato AIM del London Stock Exchange.

La società ha raccolto 40 milioni di sterline, portando la capitalizzazione di mercato all'ammissione a circa 205 milioni di sterline. La raccolta e la quotazione sosterranno i piani di crescita, con l'opportunità di "roll up" nel mercato delle estrazioni a premi del Regno Unito e rafforzando il valore e la notorietà del marchio, nonché la fiducia di clienti e stakeholder.

Il Gruppo è stato fondato nel 2024, quando Crowd Entertainment e le sue controllate sono state accorpate alla società e rinominate Winvia Entertainment. Si concentra su due canali distinti in rapida crescita: il vasto e altamente frammentato mercato delle estrazioni a premi del Regno Unito, in cui è il secondo operatore per quota di mercato, e il mercato regolamentato del gioco online rumeno, che è consolidato, in crescita, redditizio e altamente generativo di liquidità.

"L'ingresso sull'AIM segna un momento decisivo e il prossimo passo nel percorso di Winvia - ha commentato il CEO Mihai Manoila - Abbiamo costruito un business redditizio basato sulla tecnologia in due mercati dinamici e la quotazione di oggi fornisce la visibilità e lo slancio per accelerare la nostra prossima fase di crescita".
