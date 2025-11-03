Xanadu Quantum, quotazione da 3,6 miliardi di dollari sul Nasdaq tramite SPAC

(Teleborsa) - Xanadu Quantum Technologies
, azienda leader nel calcolo quantistico fotonico, e Crane Harbor Acquisition
, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un accordo definitivo di aggregazione aziendale
, che dovrebbe rendere Xanadu la prima e unica azienda quotata in borsa specializzata nel calcolo quantistico fotonico. Al termine dell'operazione, si prevede che le azioni della società risultante dalla fusione saranno quotate sul Nasdaq e sulla Borsa di Toronto
.Christian Weedbrook, CEO
di Xanadu, ha parlato di "una pietra miliare
nella trasformazione del calcolo quantistico, poiché portiamo la piattaforma quantistica fotonica leader sul mercato pubblico".
"I nostri sistemi quantistici calcolano a temperatura ambiente, senza criogenia o raffreddamento laser, offrendo al contempo il primo computer quantistico al mondo in rete, modulare e scalabile, con un overhead di correzione degli errori fino a 10 volte più efficiente rispetto a qualsiasi altra modalità quantistica - ha spiegato - Il nostro successo si estende oltre l'innovazione hardware, fino alla leadership software
attraverso PennyLane, il software di programmazione quantistica che sta formando la prossima generazione di sviluppatori quantistici in tutto il mondo".
I sistemi e il software Xanadu sono già utilizzati da clienti leader del settore come Volkswagen
, Mitsubishi Chemical Group e Rolls Royce
.
L'operazione valuta Xanadu a un valore azionario pre-rollover di 3 miliardi di dollari e la società risultante dalla fusione a un valore aziendale pro forma di circa 3,1 miliardi di dollari, con una capitalizzazione di mercato pro forma di 3,6 miliardi di dollari
.
Si prevede che la società risultante dalla fusione riceverà circa 225 milioni di dollari dal conto fiduciario di Crane Harbor, presupponendo che non vi siano rimborsi da parte degli azionisti di Crane Harbor, nonché 275 milioni di dollari
di proventi lordi da un gruppo di investitori strategici e istituzionali che partecipano alla transazione tramite un PIPE
per l'acquisto di azioni della società risultante dalla fusione a 10 dollari per azione. Oltre il 90% del capitale impegnato nel finanziamento PIPE è stato reperito da nuovi investitori che non erano azionisti esistenti di Xanadu. Il ricavato netto di questa transazione sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici quantistici fotonici di Xanadu, rendendoli completamente tolleranti ai guasti, con conseguente trazione commerciale sia tramite vendite di runtime che tramite la monetizzazione del software PennyLane.