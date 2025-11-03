Xanadu Quantum, quotazione da 3,6 miliardi di dollari sul Nasdaq tramite SPAC

Crane Harbor Acquisition

(Teleborsa) -, azienda leader nel calcolo quantistico fotonico, e, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno stipulato un, che dovrebbe rendere Xanadu la prima e unica azienda quotata in borsa specializzata nel calcolo quantistico fotonico. Al termine dell'operazione, si prevede che le azioni della società risultante dalla fusione saranno quotatedi Xanadu, ha parlato di "unanella trasformazione del calcolo quantistico, poiché portiamo la piattaforma quantistica fotonica leader sul mercato pubblico"."I nostri sistemi quantistici calcolano a temperatura ambiente, senza criogenia o raffreddamento laser, offrendo al contempo il primo computer quantistico al mondo in rete, modulare e scalabile, con un overhead di correzione degli errori fino a 10 volte più efficiente rispetto a qualsiasi altra modalità quantistica - ha spiegato - Il nostroattraverso PennyLane, il software di programmazione quantistica che sta formando la prossima generazione di sviluppatori quantistici in tutto il mondo".I sistemi e il software Xanadu sono già utilizzati da clienti leader del settore come, Mitsubishi Chemical Group eL'operazione valuta Xanadu a un valore azionario pre-rollover di 3 miliardi di dollari e la società risultante dalla fusione a un valore aziendale pro forma di circa 3,1 miliardi di dollari, con unaSi prevede che la società risultante dalla fusione riceverà circa 225 milioni di dollari dal conto fiduciario di Crane Harbor, presupponendo che non vi siano rimborsi da parte degli azionisti di Crane Harbor, nonchédi proventi lordi da un gruppo di investitori strategici e istituzionali che partecipano alla transazione tramite unper l'acquisto di azioni della società risultante dalla fusione a 10 dollari per azione. Oltre il 90% del capitale impegnato nel finanziamento PIPE è stato reperito da nuovi investitori che non erano azionisti esistenti di Xanadu. Il ricavato netto di questa transazione sarà utilizzato per accelerare lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici quantistici fotonici di Xanadu, rendendoli completamente tolleranti ai guasti, con conseguente trazione commerciale sia tramite vendite di runtime che tramite la monetizzazione del software PennyLane.