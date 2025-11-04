Milano 3-nov
43.223 0,00%
Nasdaq 3-nov
25.973 +0,44%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 3-nov
9.701 0,00%
Francoforte 3-nov
24.132 0,00%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 3/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 3 novembre

Appiattita la performance del CABLE, che porta a casa un modesto +0,04%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,3133. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,3152. Il peggioramento del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,3125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
