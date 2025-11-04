Milano 3-nov
Aramco, utili in crescita nel trimestre grazie alla spinta produttiva

Si interrompe una serie pluriennale di risultati in calo

(Teleborsa) - Saudi Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo, registra un utile netto in crescita, nel terzo trimestre, grazie all'aumento della produzione.

Il gigante petrolifero interrompe così una serie pluriennale di risultati in calo. In particolare, l'utile netto rettificato si è attestato a 104,92 miliardi di rival sauditi in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente e superando i 98,5 miliardi stimati dal consensus.

"Abbiamo aumentato la produzione con un costo incrementale minimo e fornito in modo affidabile petrolio, gas e prodotti correlati da cui dipendono i nostri clienti, generando una solida performance finanziaria e una crescita degli utili trimestrali", ha dichiarato Amin Nasser, CEO di Aramco.

Nel terzo trimestre, Aramco ha riportato un fatturato di 418,16 miliardi di riyal sauditi, superiori ai 411,26 miliardi attesi dagli analisti.

L'indebitamento netto si è attestato a 114,33 miliardi di riyal sauditi, in calo rispetto ai 115,59 miliardi di riyal sauditi di tre mesi prima.

Il free cash flow è pari a 23,6 miliardi di dollari e si confronta con i 22 miliardi di dollari dell'anno precedente.

Il Consiglio di Amministrazione di Aramco ha stabilito che il dividendo base per il 2025 di 21,1 miliardi di dollari e il dividendo legato alla performance di 0,2 miliardi di dollari saranno pagati nel quarto trimestre.
