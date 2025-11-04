Aramco, utili in crescita nel trimestre grazie alla spinta produttiva

(Teleborsa) -, la più grande compagnia petrolifera al mondo, registra un utile netto in crescita, nel terzo trimestre, grazie all'aumento della produzione.Il gigante petrolifero interrompe così una serie pluriennale di risultati in calo. In particolare, l'si è attestato a 104,92 miliardi di rival sauditi in aumento dello 0,9% rispetto all'anno precedente e superando i 98,5 miliardi stimati dal consensus."Abbiamo aumentato la produzione con un costo incrementale minimo e fornito in modo affidabile petrolio, gas e prodotti correlati da cui dipendono i nostri clienti, generando una solida performance finanziaria e una crescita degli utili trimestrali", ha dichiarato, CEO di Aramco.Nel terzo trimestre, Aramco ha riportato undi 418,16 miliardi di riyal sauditi, superiori ai 411,26 miliardi attesi dagli analisti.si è attestato a 114,33 miliardi di riyal sauditi, in calo rispetto ai 115,59 miliardi di riyal sauditi di tre mesi prima.Il free cash flow è pari a 23,6 miliardi di dollari e si confronta con i 22 miliardi di dollari dell'anno precedente.Il Consiglio di Amministrazione di Aramco ha stabilito che ilbase per il 2025 di 21,1 miliardi di dollari e il dividendo legato alla performance di 0,2 miliardi di dollari saranno pagati nel quarto trimestre.