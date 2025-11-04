B.F., cessione di BIA per 57 milioni di euro con potenziale earn-out di 8 milioni

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha fornito alcunetra la propria controllata BF Agro-Industriale, insieme agli altri azionisti di minoranza - Ocrim Società per l'Industria Meccanica e InvestimentiIndustriali - e PM&PARTNERS SGR, in partnership con Armònia SGR, e avente ad oggetto laLa struttura dell'operazione prevede l'acquisizione da parte di una società di nuova costituzione indirettamente controllata da PM, dell'intero capitale di BIA, ad un, integrato con la Posizione Finanziaria Netta, che sarà versato al perfezionamento dell'operazione.L'accordo prevede che, rispetto al prezzo di acquisto, venga corrisposto un, pari a, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi di EBITDA al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 e previa approvazione dei bilanci di esercizio di BIA, rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, e venga effettuato un aggiustamento in diminuzione, a titolo di earn-in, pari a massimi 4 milioni di euro, in caso di mancato raggiungimento di obiettivi minimi di EBITDA al 31 dicembre 2025.Si prevede che l'operazione venga perfezionata e2025.