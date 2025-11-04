Barclays più costruttiva sul lusso europeo, upgrade a Overweight per Moncler

Barclays

LVMH

Kering

Hermès

Moncler

Ferragamo

(Teleborsa) - Dopo un incoraggiante terzo trimestre,ha assunto un. La stagione dei risultati del terzo trimestre per i marchi del soft luxury () ha rassicurato gli analisti sul fatto che il ciclo di declassamento sia ormai alle spalle e che le stime per il 2026 siano corrette. Inoltre, il mercato dei consumatori di fascia alta statunitense sembra resiliente e la situazione in Cina non sembra peggiorare.Di conseguenza, Barclays vedee di conseguenza lo declassa a Equal Weight. Dopo il rally del settore e gli scarsi aggiornamenti degli utili, la valutazione appare più impegnativa per alcuni nomi come LVMH (Equal Weight) o Kering (Underweight). Alza tuttavia la valutazione di Moncler a Overweight, poiché crede che il marchio possa offrire un buon quarto trimestre e poiché la valutazione è più interessante. I risultati del terzo trimestre sono un risultato positivo per Richemont (Overweight) e Burberry (Equal Weight), che pubblicheranno gli utili a metà novembre.In particolare, Barclays ritiene cheabbia, ma intravedeo opportunità di recupero. Verso il quarto trimestre, Moncler è uno dei pochi nomi che prevede vedrà una crescita sequenziale rispetto al terzo trimestre, nonostante anche in questo caso si trovi ad affrontare una situazione di confronto difficile. Moncler vanta una solida esperienza di esecuzione nel quarto trimestre, con ottimi risultati rispetto al consensus negli ultimi anni, e gli analisti apprezzano il fatto che metriche di engagement come Google Trends supportino il trimestre. Ritengono che un ulteriore miglioramento nel quarto trimestre potrebbe essere un catalyst positivo per le azioni. Inoltre, viene sottolineato che la storia di crescita di Moncler nel settore è ancora intatta, poiché il marchio può ancora registrare una crescita di circa il 4/5% nei prossimi anni, grazie soprattutto agli Stati Uniti. In Cina, Moncler potrebbe essere meno esposta ai cambiamenti strutturali (ovvero, l'ascesa di nuovi interessi come l'esperienza, l'outdoor, il benessere e i marchi nazionali). La concorrenza di altri marchi si è dimostrata meno dirompente di quanto fosse temuto. Inoltre, il crescente interesse dei cinesi per le attività all'aria aperta dovrebbe avvantaggiare Moncler più di altri marchi del lusso. Per quanto riguarda la valutazione, viene notato che Moncler è(-5%), il che lo rende interessante.