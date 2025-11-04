Milano 14:24
Borsa: Milano apre in rosso dell'1,03%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 42.779,95 punti

Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-1,03%), a quota 42.779,95 in apertura.
