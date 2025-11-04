Milano 4-nov
43.262 +0,09%
Nasdaq 4-nov
25.436 -2,07%
Dow Jones 4-nov
47.085 -0,53%
Londra 4-nov
9.715 +0,14%
Francoforte 4-nov
23.949 -0,76%

Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,07%

Il Nasdaq-100 termina a 25.435,7 punti

In breve, Finanza
Affonda sul mercato l'indice dei titoli tecnologici USA, che esibisce un -2,07% e chiude la seduta a 25.435,7 punti.
