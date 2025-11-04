Milano 17:35
43.262 +0,09%
Nasdaq 19:40
25.477 -1,91%
Dow Jones 19:40
47.009 -0,69%
Londra 17:35
9.715 +0,14%
Francoforte 17:35
23.949 -0,76%

Borsa: Ribasso per il Dow Jones, in flessione dello 0,40%

Il Dow Jones esordisce a 47.148,04 punti

L'indice dei più importanti titoli USA mostra un decremento dello 0,40%, a quota 47.148,04 in apertura.
