Clelia, il parcheggio antifurto per e-bike, punta alla crescita con il crowdfunding

(Teleborsa) - Lea E-Mobility
, startup innovativa nata come spin-off di Lea Renergy
e guidata da Luigi Marziale
, ha avviato la propria campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe
- prima piattaforma italiana di equity crowdfunding quotata in Borsa
- per CLELIA
, sistema smart di parcheggio antifurto e per la ricarica delle biciclette elettroniche.
CLELIA, la cui raccolta fondi ha superato in due giorni 70.000 euro
, confermando l’interesse del mercato verso soluzioni infrastrutturali per la mobilità elettrica, è una colonnina intelligente per la sosta sicura
e la ricarica delle e-bike con gestione digitale via app
, senza utilizzo di chiavi e può essere alimentata anche da pannello fotovoltaico. Si tratta di una soluzione che unisce un sistema antifurto avanzato
, un’alimentazione solare
e una piattaforma gestionale via smartphone
; il design è modulare e personalizzabile, adatto a contesti pubblici e privati.
Il progetto nasce per risolvere due delle principali criticità della mobilità urbana elettrica
: sicurezza e mancanza di infrastrutture dedicate
, che oggi costituiscono i principali deterrenti all’adozione diffusa delle e-bike in ambito urbano e turistico.
CLELIA si rivolge sia al mercato B2B
(Comuni, strutture ricettive, bike hotel, università, porti turistici, aziende con flotte corporate e mobility hub) che a quello B2C premium
, come installazioni condominiali e residenziali di fascia alta in contesti urbani e turistici. Lea E-Mobility ha già completato la fase di prototipazione, avviato la certificazione CE, ottenuto il brevetto software, predisposto una control room, in funzione 24 ore su 24 e avviato partnership con produttori di e-bike per future integrazioni commerciali. Con la campagna su CrowdFundMe verrà accelerata la produzione su scala industriale e l’installazione delle prime colonnine pilota sul territorio italiano
, con successiva espansione in altri Paesi europei.
Lea E-Mobility beneficia dell’esperienza industriale e tecnologica di Lea Renergy
, azienda con sede a Dozza, in provincia di Bologna, attiva dal 2019 nel greentech e nelle soluzioni per l’efficienza energetica, che rappresenta il partner operativo e produttivo del progetto.
Il mercato globale dei parcheggi sicuri per biciclette è stimato in 50 miliardi di euro
, con una crescita prevista tra il 7% e il 10% annuo
(fonte: Global Market Insight). In Italia vengono registrati oltre 320.000 furti di biciclette l’anno, con un valore medio superiore ai 2.000 euro, a causa della crescente diffusione delle e-bike (fonte: Statista ed Euromonitor), confermando l’esigenza di soluzioni strutturate per sicurezza e ricarica.
Secondo Luigi Marziale, fondatore e CEO di Lea E-Mobility
, "CLELIA nasce per rendere l’e-bike una vera alternativa quotidiana
, affidabile e sicura. Non basta incentivare l’acquisto dei mezzi, servono infrastrutture. Vogliamo costruire una rete capillare e intelligente, alimentata dall’energia solare e accessibile tramite app, che migliori la vita delle persone e favorisca una transizione sostenibile e concreta".
La raccolta fondi è supportata da Over Ventures
, boutique di advisory specializzata nel community capital e nel crowdfunding europeo, che affianca Lea E-Mobility nella strategia di lancio e posizionamento.