Clelia, il parcheggio antifurto per e-bike, punta alla crescita con il crowdfunding

(Teleborsa) -, startup innovativa nata come spin-off die guidata da, ha avviato la propria- prima piattaforma italiana di- perCLELIA, la, confermando l’interesse del mercato verso soluzioni infrastrutturali per la mobilità elettrica, è unae la, senza utilizzo di chiavi e può essere alimentata anche da pannello fotovoltaico. Si tratta di una; ilIl progetto nasce per, che oggi costituiscono i principali deterrenti all’adozione diffusa delle e-bike in ambito urbano e turistico.CLELIA si rivolge sia(Comuni, strutture ricettive, bike hotel, università, porti turistici, aziende con flotte corporate e mobility hub), come installazioni condominiali e residenziali di fascia alta in contesti urbani e turistici. Lea E-Mobility ha già completato la fase di prototipazione, avviato la certificazione CE, ottenuto il brevetto software, predisposto una control room, in funzione 24 ore su 24 e avviato partnership con produttori di e-bike per future integrazioni commerciali. Con la campagna su, con successiva espansione in altri Paesi europei.Lea E-Mobility, azienda con sede a Dozza, in provincia di Bologna, attiva dal 2019 nel greentech e nelle soluzioni per l’efficienza energetica, che rappresenta il partner operativo e produttivo del progetto.Il mercato globale dei parcheggi sicuri per biciclette è, con(fonte: Global Market Insight). In Italia vengono registrati oltre 320.000 furti di biciclette l’anno, con un valore medio superiore ai 2.000 euro, a causa della crescente diffusione delle e-bike (fonte: Statista ed Euromonitor), confermando l’esigenza di soluzioni strutturate per sicurezza e ricarica.Secondo, ", affidabile e sicura. Non basta incentivare l’acquisto dei mezzi, servono infrastrutture. Vogliamo costruire una rete capillare e intelligente, alimentata dall’energia solare e accessibile tramite app, che migliori la vita delle persone e favorisca una transizione sostenibile e concreta".La raccolta fondi è, boutique di advisory specializzata nel community capital e nel crowdfunding europeo, che affianca Lea E-Mobility nella strategia di lancio e posizionamento.