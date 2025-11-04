Milano 11:14
I conti di Google cnfermano che l'avvemnto dell'AI non ha rottamato la big dei motori di ricerca che evolve con AI Mode e AI Overview

Dalla SEO alla GEO: ecco come cambiano le regole di Google Search
(Teleborsa) - L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche le regole di ricerca su Google, che fanno un ulteriore scatto in avanti, valorizzando la capacità di dare risposte piuttosto che generare risultati di ricerca da una keyword. E così, con l'avvento di AI Mode e AI Overview, Google e gli altri motori di ricerca stanno riscrivendo le regole del gioco, sostituendo la SEO (Search Engine Optimization) con la GEO (Generative Engine Optimization), che cmprende una serie di tecniche e strategie per essere "trovati" e citati dall'AI Overview.

Le risposte alle domande degli utenti non arrivano più solo dai siti web, ma vengono generate direttamente dall’intelligenza artificiale, quindi i brand "più lungimiranti" non puntano più a ottenere click, ma a diventare parte della risposta alle domande degli utenti. "L’attenzione si sposta sulla qualità delle risposte generate dall’AI, che diventano il nuovo punto di contatto tra utente e brand”, spiega Ale Agostini, imprenditore e fondatore di Avantgrade, agenzia di SEO, SEM & AI Search.

Dal 2023, le ricerche basate su AI sono cresciute del 494%, contro il modesto +9,2% della ricerca tradizionale, ed entro il 2028 si prevede un calo del 50% del traffico organico tradizionale, che cederà i passo agli assistenti AI. In Italia, oltre 13 milioni di persone utilizzano già quotidianamente strumenti di AI conversazionale.

"C’è stato un momento nel 2025, in cui alcuni osservatori avevano visto in ChatGPT la possibile fine di Google come motore di ricerca. I risultati del terzo trimestre 2025 di Alphabet raccontano però un’altra storia: quella di un importante recupero di Google che, se confermato, potrebbe rimescolare le carte nel dominio della AI Search", sottolinea Agostini commentando i recenti conti annunciati da Alphabet, parent company di Google.

Dopo mesi di rallentamento, i ricavi di Google Ads tornano a crescere, affiancati dalle ottime performance di Gemini – che ha raggiunto 650 milioni di utenti attivi al mese – e dalla solida espansione di AI Overview e AI Mode. La strategia di Mountain View, che pone al centro della ricerca l’integrazione di risposte e sintesi generate dall’algoritmo Gemini 2.5, sta funzionando: un segnale chiaro di come Google stia cambiando pelle rapidamente.

Ma quali sono le fonti che contano per l'AI? Una analisi condotta da un'analisi condotta da Profound su oltre 680 milioni di citazioni tra agosto 2024 e giugno 2025, contiene qualche sorpresa, come l'avvento di social e community quali (2,2%), YouTube (1,9%), Quora (1,5%), LinkedIn (1,3%) e la rinascita di canali tradizionali come Gartner, NerdWallet, Forbes, Wikipedia, Business Insider e Medium, tutti con percentuali inferiori all'1%.

