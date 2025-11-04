FiberCop: siglata partnership con FMC GlobalSat per sviluppo reti ibride terresti-satellitari in Italia

(Teleborsa) -, l'azienda che gestisce l'infrastruttura di rete digitale più avanzata, estesa e capillare d'Italia, ha siglato una partnership strategica cone la sua controllata al 100%operatore di rete satellitare di livello mondiale, per svilupparecon l'obiettivo di offrire una connettività stabile nelle aree remote del Paese.L'accordo – fa saperein una nota – rappresenta una delle prime architetture al mondo sviluppate su reti satellitari in orbita terrestre bassa (LEO). Insieme, in maniera congiunta, le due aziende hanno completato con successo i test utilizzando un'architettura di rete ibrida che integra i servizi satellitari LEO nell'infrastruttura terrestre, combinando in particolare l'accesso in fibra con il backhauling satellitare LEO. Un'architettura completamente integrata di questo è stata implementata in un ambiente di rete terrestre utilizzando Layer 2+PPPoE (un tipico protocollo di rete terrestre)."È stato un momento straordinario assistere al primo trasferimento dati su un'architettura ibrida terrestre-satellite, che combina l'accesso in fibra ottica con il backhaul satellitare. Eravamo consapevoli – ha commentato– di star vivendo, tutti insieme e con un forte spirito di squadra, una pietra miliare storica per il futuro delle telecomunicazioni. Questa iniziativa conferma il ruolo di FiberCop come operatore tecnologico per lo sviluppo di soluzioni all'avanguardia nel campo della connettività. L'integrazione tra accesso in fibra e backhaul satellitare rappresenta un'evoluzione strategica della nostra infrastruttura, che ci consente di estendere la copertura ultrabroadband anche nelle aree più complesse dal punto di vista logistico e territoriale".Ilcrea una piattaforma solida in grado di estendere e accelerare l'accesso alla banda larga ad alta velocità nei piccoli centri remoti in tutta Italia, in particolare nelle aree dove è fisicamente complesso realizzare reti completamente terrestri per connettere i clienti."Questo progetto – ha commentato– segna un momento cruciale sia per FiberCop che per FMC GlobalSat/MTN, ma soprattutto per la connettività digitale e l'accesso in Italia. Grazie alla potenza delle nostre reti satellitari LEO e all'eccellenza dell'infrastruttura in fibra di FiberCop, le comunità del Paese non saranno più ostacolate dai costi o dalle difficoltà fisiche legate alla posa della fibra in territori remoti".