Fresenius Medical Care, scendono le quotazioni a Francoforte

compagnia attiva nel settore farmaceutico

DAX

Fresenius Medical Care

indice della Borsa di Francoforte

produttore tedesco di apparecchi per la dialisi

(Teleborsa) - Scende sul mercato la, che soffre con un calo del 5,45%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,08 Euro. Primo supporto visto a 42,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,91.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)