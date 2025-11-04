Milano 14:30
42.911 -0,72%
Nasdaq 3-nov
25.973 0,00%
Dow Jones 3-nov
47.337 -0,48%
Londra 14:30
9.654 -0,48%
Francoforte 14:30
23.825 -1,27%

Fresenius Medical Care, scendono le quotazioni a Francoforte

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia attiva nel settore farmaceutico, che soffre con un calo del 5,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Fresenius Medical Care rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,08 Euro. Primo supporto visto a 42,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
