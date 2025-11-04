Fresenius Medical Care, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - Scende sul mercato la compagnia attiva nel settore farmaceutico
, che soffre con un calo del 5,45%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Fresenius Medical Care
rispetto all'indice della Borsa di Francoforte
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore tedesco di apparecchi per la dialisi
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45,08 Euro. Primo supporto visto a 42,05. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 40,91.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)