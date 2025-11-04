Milano 17:35
GVS acquista azioni proprie per circa 250 mila euro

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, GVS, sulla base delle informazioni fornite dall’intermediario incaricato Kepler Cheuvreux SA, ha comunicato che dal 27 al 31 ottobre 2025, ha acquistato 58.146 azioni al prezzo medio di 4,2993 euro, per un controvalore pari a 249.987,58 euro.

A seguito degli acquisti sopra riportati, il totale delle azioni proprie detenute in portafoglio da GVS è di 2.074.999 pari approssimativamente all'1,10% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, contenuto ribasso per il Produttore filtri nel settore sanitario, automobilistico e degli elettrodomestici, che archivia la sessione in flessione dello 0,23%.




