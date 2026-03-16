SYS-DAT, acquistate azioni proprie per oltre 93 mila euro

(Teleborsa) - SYS-DAT , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato il 9 ottobre 2025, ha reso noto di aver acquistato dal 9 al 13 marzo 2026, complessivamente 19.500 azioni ordinarie proprie ad un prezzo medio di circa 4,79 euro e per un controvalore pari a 93.471,14 euro.



A seguito degli acquisti sopra indicati, al 16 marzo SYS-DAT detiene 360.479 azioni proprie, corrispondenti all'1,1522% del capitale sociale.



A Piazza Affari, nel frattempo, la società che offre soluzioni informatiche per i principali segmenti industriali amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 4,73 euro.









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