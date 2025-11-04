Intesa Sanpaolo, Jefferies conferma "Buy" e alza TP

Jefferies

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha confermato la raccomandazione "" sue ha alzato ilper azione dai precedenti 6,3 euro (con un upside potenziale del 18%), sottolineando l’elevata diversificazione dei ricavi, la forte generazione di capitale e la solidità difensiva evidenziata dagli stress test BCE.Gli analisti della banca d'affari statunitensi hanno mantenuto unasull'istituto di credito italiano dopo i risultati del, che hanno sostanzialmente rispettato le attese. Il(NII) è sceso del 3% trimestre su trimestre, leggermente sotto il consenso, compensato però da commissioni resilienti e da costi operativi migliori delle previsioni. Ilè risultato superiore di 20 punti base alle stime, rappresentando il principale punto di forza.L’ha superato le attese dell’1%, sostenuto da un minor costo del rischio e da rettifiche inferiori al previsto. Le stime sullrestano invariate grazie all’aggiornamento delle ipotesi sui tassi (Euribor ora al 2,0% contro 1,8% precedente) e a un miglior mix di ricavi, compensando un leggero aumento della tassazione bancaria.Jefferies ha alzato la stima dial 80% dal 2026 (dal 70% precedente), coninvariati a 2 miliardi di euro l’anno, portando istimati circa il 20% sopra il consenso. Il CET1 è atteso al 12,9% nel 2028, con una(RoTE) prevista sopra il 22% e un rendimento totale medio del 10% nel periodo 2025–2027.