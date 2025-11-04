Lettuce Financial, ottiene finanziamento da USD 28 milioni e acquisisce startup di benefit sanitari Besolo

(Teleborsa) - Lettuce Financial
, piattaforma fintech creata per i solopreneur, ha annunciato di aver ottenuto 28 milioni di dollari in nuovi finanziamenti
per accelerare l'espansione del suo sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale, progettato esclusivamente per le imprese individuali
orientate alla crescita che cercano gli stessi vantaggi delle aziende più grandi.
L'azienda ha inoltre annunciato l'acquisizione della startup di accesso ai benefit Besolo
, un'iniziativa volta ad aggiungere opzioni di assistenza sanitaria di qualità alla suite di strumenti finanziari di Lettuce.
Il finanziamento è stato guidato dall'investitore esistente Zeev Ventures
e sarà utilizzato per guidare il continuo sviluppo e l'espansione della suite di offerte di Lettuce, nonché per accelerare le strategie di go-to-market.
I fondatori di Besolo
si uniranno a Lettuce per guidare la sua iniziativa sanitaria. Lettuce coinvolgerà anche Molly Loftus
, ex dirigente di Cigna, Chief Actuary presso Mercer e CEO di Consortium Healthplans, come consulente.(Foto: Scott Graham su Unsplash)