Finanza, Salute e benessere
Merck sigla accordo con Dr. Falk Pharma per diritti di sviluppo e commercializzazione
(Teleborsa) - Merck ha raggiunto un accordo con Dr. Falk Pharma (Falk) per interrompere un contratto esistente relativo ai diritti di co-sviluppo e co-commercializzazione in determinati territori per MK-8690 (precedentemente PRA-052) e per l'assunzione da parte di Merck della piena responsabilità del programma di sviluppo futuro.

MK-8690 è un anticorpo monoclonale sperimentale anti-ligando CD30, attualmente in fase di valutazione clinica da parte di Merck.

In base ai termini dell'accordo, Prometheus BioSciences (Prometheus) e Falk hanno interrotto la loro collaborazione sulla base del contratto di co-sviluppo in essere, con conseguente acquisizione da parte di Prometheus dei diritti globali su MK-8690. In cambio, Falk riceverà un pagamento anticipato di 150 milioni di dollari e avrà diritto a un pagamento associato a un traguardo di sviluppo, nonché a royalties sulle vendite in determinati territori.

Il contratto originale tra Falk e Prometheus è stato firmato nel 2020. Merck ha successivamente acquisito Prometheus nel 2023.

A seguito della transazione con Falk, Merck registrerà un onere ante imposte sulle spese di ricerca e sviluppo di 150 milioni di dollari, pari a circa 0,05 dollari per azione, nei risultati del quarto trimestre.
