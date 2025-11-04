Merck sigla accordo con Dr. Falk Pharma per diritti di sviluppo e commercializzazione

Merck

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo con Dr. Falk Pharma (Falk) peresistente relativo ai diritti di co-sviluppo e co-commercializzazione in determinati territori per MK-8690 (precedentemente PRA-052) e per l'assunzione da parte di Merck dellaMK-8690 è un anticorpo monoclonale sperimentale anti-ligando CD30, attualmente in fase di valutazione clinica da parte di Merck.In base ai termini dell'accordo, Prometheus BioSciences (Prometheus) e Falk hanno interrotto la loro collaborazione sulla base del contratto di co-sviluppo in essere, con conseguente acquisizione da parte di Prometheus dei diritti globali su MK-8690. In cambio, Falk riceverà une avrà diritto a un, nonché ain determinati territori.Il contratto originale tra Falk e Prometheus è stato firmato nel 2020. Merck ha successivamenteA seguito della transazione con Falk, Merck registrerà un onere ante imposte sulle spese di ricerca e sviluppo di 150 milioni di dollari, pari a circa 0,05 dollari per azione, nei risultati del quarto trimestre.