Merck sigla accordo con Dr. Falk Pharma per diritti di sviluppo e commercializzazione

(Teleborsa) - Merck
ha raggiunto un accordo con Dr. Falk Pharma (Falk) per interrompere un contratto
esistente relativo ai diritti di co-sviluppo e co-commercializzazione in determinati territori per MK-8690 (precedentemente PRA-052) e per l'assunzione da parte di Merck della piena responsabilità del programma di sviluppo futuro
.
MK-8690 è un anticorpo monoclonale sperimentale anti-ligando CD30, attualmente in fase di valutazione clinica da parte di Merck.
In base ai termini dell'accordo, Prometheus BioSciences (Prometheus) e Falk hanno interrotto la loro collaborazione sulla base del contratto di co-sviluppo in essere, con conseguente acquisizione da parte di Prometheus dei diritti globali su MK-8690. In cambio, Falk riceverà un pagamento anticipato di 150 milioni di dollari
e avrà diritto a un pagamento associato a un traguardo di sviluppo
, nonché a royalties sulle vendite
in determinati territori.
Il contratto originale tra Falk e Prometheus è stato firmato nel 2020. Merck ha successivamente acquisito Prometheus nel 2023
.
A seguito della transazione con Falk, Merck registrerà un onere ante imposte sulle spese di ricerca e sviluppo di 150 milioni di dollari, pari a circa 0,05 dollari per azione, nei risultati del quarto trimestre.